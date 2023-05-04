Оккупанты третий раз с начала мая атаковали Киев: силы ПВО сбили все 'Шахеды' и ракеты

Страна-агрессор Россия ночью 4 мая устроила третью с начала месяца воздушную атаку на столицу Украины. Враг запустил в сторону Киева дроны-камикадзе типа Shahed и, вероятно, баллистические ракеты.

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Предварительно, в воздушном пространстве города силами украинской противовоздушной обороны были сбиты все вражеские БПЛА и ракеты. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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