ВСУ дали мощный отпор врагу на четырех направлениях: уничтожены три склада БК и ЗРК оккупантов

В Украине начались уже 435-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, на которую вражеские войска продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне Силы обороны отбили там 40 атак оккупантов, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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Защитники также нанесли новые потери российской армии – кроме живой силы, уничтожили ее склады с боеприпасами и зенитные ракетные комплексы. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 мая.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли два ракетных и 68 авиаударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших вражеских атак по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка личного состава территориальных войск РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов он обстрелял н. п. Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье, Запсилье – Сумской; Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Червоная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Николаевка – Харьковской.

На Купянском направлении агрессор наступательных действий не проводил, в то же время обстреливал Тополя, Каменку, Фиголовку, Новомлынск, Двуречную, Западную, Лиман Первый, Кисловку, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в украинской обороне. Их артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка на Луганщине; Торское, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Накануне оккупанты безуспешно наступали в сторону н. п. Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы н. п. Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении ВС РФ пытаются улучшить тактическое положение. Защитники отбили многочисленные вражеские атаки возле Марьинки и Новомихайловки. Российским обстрелам также подверглась Красногоровка на Донетчине.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Богоявленку, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор продолжает вести оборонные действия. Нанес ракетный удар по Запорожью и авиаудару по Кизомысу Херсонской области. Из артиллерии обстрелял н. п. Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское – Запорожской; Капуловка на Днепропетровщине; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомыс и Херсон. Погибли гражданские.

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Российские оккупанты постоянно давят на местных жителей, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что Россия нервничает из-за Угледара и хочет ослабить ПВО Украины. В общем оккупанты стремятся создать максимально большие проблемы ВСУ, которые готовятся к контрнаступлению.

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