Повреждены здания и имущество, ранены люди: россияне в очередной раз обстреляли Сумщину. Фото

В воскресенье, 7 мая, вечером оккупанты нанесли авиаудар по поселку Шосткинское на Сумщине. В результате атаки врага есть раненые, повреждены здания и имущество предприятия.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram. По данным следствия, авиаудар по Шосткинскому был нанесен с территории РФ около 22:20.

Оккупанты ранили троих гражданских. Также нанесен ущерб частному предприятию – разрушены здания, повреждено имущество.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 мая оккупанты ударили управляемыми бомбами по Глухову Сумской области: пострадали пять человек.

А в ночь на 4 мая российские захватчики нанесли удары по Сумщине и Черниговщине. В результате вражеских авиаударов в селе Ивановка на Черниговщине погибла пожилая женщина, трое мужчин получили ранения.

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