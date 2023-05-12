Оккупанты нанесли удар по приграничью Черниговщины: горели дома, есть пострадавшие

Авиация ВС РФ вечером в четверг, 11 мая, нанесла удар по приграничной территории Украины в Черниговской области. Из-за действий российских террористов пострадали мирные граждане.

Видео дня

Враг сбросил фугасную авиабомбу на дома в селе Архиповка, сообщило оперативное командование "Север" в Facebook. Местные власти показали последствия очередного преступления страны-агрессора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Российская авиация в очередной раз нанесла удар по приграничью Черниговской области", – говорится в посте.

По данным военных, авиаудар произошел около 21:35 четверга. Оккупанты-летчики российского истребителя Су-35, вероятно, совершили его управляемой бомбой ФАБ-500.

Под поражение попало село Архиповка Новгород-Северского района Черниговщины, расположенное недалеко от границы с Брянской областью РФ.

В результате действий российских военных преступников ранения получили две местные жительницы. Также произошло возгорание трех частных домов, которые пламя полностью уничтожило.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 мая авиация РФ нанесла удары управляемыми бомбами по приграничью Сумской и Черниговской областей. Из-за действий оккупантов погибла пожилая женщина, еще трое гражданских получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!