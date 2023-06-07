Войска РФ атаковали Харьковщину ракетами: зафиксированы попадания

Войска страны-агрессора России вечером в среду, 7 июня, вновь атаковали Харьковскую область Украины. Под вражеский огонь попал Чугуевский район.

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Там зафиксированы прилеты. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем канале в Telegram. По его словам, враг бил по региону ракетами С-300.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", – говорится в сообщении.

По данным канала Харьков Life, в области прогремело как минимум два мощных взрыва. Первый был слышен около 22:32, а второй – в 22:35.

Отметим, что за последние два дня оккупанты дважды обстреляли аммиакопровод в Купянснском районе Харьковщине – 5 и 6 июня. Из-за этого произошла разгерметизация трубопровода.

Как известно, в Харькове ночью 5 июня прогремела серия мощных взрывов. Оккупационный войска России в очередной раз обстреляли город, есть прилеты в двух районах. Пострадавших в результате атаки нет.

А за день до этого в Харькове также прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по городу и пригороду – населенному пункту Чугуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в результате российского обстрела села Ивашки Богодуховского района есть жертва – 67-летний житель. За день противник открывал массированный огонь по приграничью и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

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