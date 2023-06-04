Оккупанты ударили по Чугуеву на Харьковщине: первые подробности

В воскресенье, 4 мая, в Харькове прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по городу и пригороду – населенному пункту Чугуев.

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Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области. Воздушная тревога продолжалась около полутора часов.

"Есть сообщения, что под обстрелом с300 Чугуев и его пригород. Держитесь", – говорится в местных Telegram-каналах.

В Полиции Харьковской области сообщили о попадании по городу.

"Враг снова обстреливает Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

На данный момент представители власти не комментировали последствия обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Харьковской области в результате российского обстрела села Ивашки Богодуховского района есть жертва – 67-летний гражданский. В целом за сутки противник открывал массированный огонь по приграничью и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

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