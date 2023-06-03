Враг обстрелял мирные дома на Харьковщине из минометов: есть жертва

В Харьковской области в результате российского обстрела села Ивашки Богодуховского района есть жертва – 67-летний гражданский. В целом за сутки противник открывал массированный огонь по приграничью и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

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Об этом утром 3 июня сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он уточнил, что вражеский обстрел Ивашек произошел рано-утром в субботу, около 4:30.

Оккупанты ударили по территории села из минометов. Погиб мужчина 67 лет. Поврежден двухэтажный многоквартирный и частные дома, а также объект гражданской промышленности.

За прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района повреждены два частных дома, произошел пожар. В селе Александровка Богодуховского района тоже в результате обстрелов со стороны ВС РБ был разрушен дом.

Управляемыми авиабомбами противник ударил по Ковшаровке Купянского района. Из-за этого погибли два жителя поселка: 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения три пожилых женщины и 3-летний мальчик.

В результате танковых обстрелов поселка городского типа Двухречная Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет.

Кроме того, между селами Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

По уточненной информации, жертвой этого инцидента стала 37-летняя женщина. Травмы получили водитель (36 лет) и трое несовершеннолетних: две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет. Состояние последнего тяжелое.

Из-за вражеского взрывного устройства трагедия произошла также в селе Сулиговка Изюмского района. Взрыв прогремел около 18:10 в лесу. 40-летний мирный житель от полученных травм погиб на месте.

Как писал OBOZREVATEL:

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