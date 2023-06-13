Обоим было 22 года: в Кривом Роге в результате удара РФ по многоэтажке погибли супруги – СМИ

Российские террористы ударом по многоэтажке в Кривом Роге 13 июня унесли жизни шестерых жителей города. Среди жертв – муж и жена, которым было по 22 года.

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Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственном доме. Об этом сообщило местное издание "Свои. Кривой Рог", публикуя новые кадры с места трагедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что войска РФ атаковали объекты гражданской инфраструктуры Кривого Рога, когда город спал. Один из ударов разрушил жилую пятиэтажку, еще ряд – предприятия и не только. В зданиях вокруг мест поражения вылетели стекла, изуродовали вещи в помещениях. Сгорели и получили повреждения многие частные авто, грузовая техника.

На данный момент известно о шести погибших и 25 раненых. В частности, 19 человек госпитализировали. Также люди обратились за медицинской помощью из-за сильного стресса.

"Среди погибших – молодые супруги. Учитель младших классов и его жена. Обоим было 22 года. российская ракета убила их, когда они мирно спали в собственном доме", – сообщает издание.

Журналисты одолевали, что около пятиэтажки профильные службы развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение и материальную помощь, получить строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов и т. д. Людей снабдили горячим питанием.

Также на месте медработники оказывали помощь не только жителям, но и животным. На фото видно, что они так же напуганы, как и люди.

На видео попало спасение кота из разрушенного дома в Кривом Роге. От пережитого прилета животное все трясло, и, чтобы успокоить его, ветеринар сделал укол. Работники Красного креста разыскали его хозяйку, отметившую, что кота зовут Томас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной террористический акт России, которая ракетами разрушила многоэтажку и гражданские объекты, унесла жизни украинцев в Кривом Роге. Глава государства заявил, что за это российским военным преступникам никогда не будет прощения.

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