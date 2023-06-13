В Кривом Роге в многоэтажке, в которую попали оккупанты, спасли кота. Видео

В ночь на 13 июня российские войска ударили ракетами по многоэтажке в Кривом Роге, сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Украинские спасатели извлекают из-под завалов не только людей, но и их домашних любимцев.

Видео дня

Местные журналисты показали спасенного из охваченного огнем дома кота по имени Шамиль. Видео появилось в Telegram-канале городского телеканала "Первый городской. Кривой Рог".

"Это кот Шамиль. Его спасли из одной из квартир на 5 этаже. Соседи говорят, что хозяйка успела выбежать, а ее мужа привалило дверью. Надеемся, что с ними тоже все хорошо", – отметили журналисты.

На одном из видео видно, как двое спасателей отливают водой кота, извлеченного из изувеченного дома – пока он не начинает подавать признаки жизни. После этого спасатели поят животное водой.

На другом же видео Шамиля отдают одной из соседок его владельцев. Женщина, забирая кота, расспрашивает про других пушистиков: их, по словам горожанки, в общей сложности было шестеро. Однако спасатель отвечает, что найти удалось только одно животное.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Но ообенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог: там российская ракета прилетела в 5-этажку. По состоянию на 9:00 известно о минимум шести погибших мирных жителях, число раненых достигло 25 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. Судьба нескольких горожан неизвестна.

Также в Кривом Роге были прилеты на предприятиях, под завалами могут находиться люди.