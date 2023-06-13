Были прилеты по предприятиям, под завалами могут находиться люди: новые детали атаки РФ на Кривой Рог. Фото

Во время ракетной атаки по Днепропетровской области враг нанес удар по предприятию. По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди.

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Три российские крылатые ракеты сбили силы противовоздушной обороны, но также зафиксированы удары по гражданским объектам – жилому многоэтажному дому и по частному предприятию. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в пятиэтажке по предварительным данным погибли трое людей, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. На месте работают спасатели.

Также трое людей пострадали на частном предприятии, их госпитализировали. По предварительным данным, под завалами уничтоженного склада есть люди. Их ищут спасатели.

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен. Повреждения получило еще одно предприятие – загорелась грузовая техника, разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении, везде работают соответствующие службы. Последствия очередной террористической атаки оккупантов уточняются.

Напомним, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На месте прилетов вспыхнули пожары, а мирные жители оказались под завалами собственных квартир.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги ночью 13 июня в Кривом Роге взрывы прогремели около 03:25. Глава военной администрации Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть. Также было громко в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнули несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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