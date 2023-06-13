Оккупанты ночью запустили по Украине 14 ракет и четыре 'Шахеда', силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей

В ночь на вторник, 13 июня, страна-агрессор Россия атаковала Украину 14 крылатыми ракетами и четырьмя ударными дронами "Шахед" иранского производства. Защитники неба обезвредили 11 вражеских воздушных целей.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. На утро известно о попаданиях в гражданские объекты и пострадавших в результате действий российских террористов.

"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами" – один уничтожен нашими защитниками", – говорится в сводке.

Там добавили, что в Кривом Роге есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация о прилетах уточняется.

Вероятно, ракеты оккупанты запускали со стратегических бомбардировщиков, традиционно, от района Каспийского моря. РФ пыталась атаковать и столицу Украины. По словам начальника КМВА Сергея Попко, в воздушном пространстве Киева силы ПВО сбили все вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 11 июня, защитники украинского неба сбили шесть ударных дронов "Шахед". Ими российские военные преступники пытались атаковать восточные регионы Украины.

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