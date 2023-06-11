Воздушные силы Украины за ночь уничтожили шесть вражеских БПЛА, атаковавших восток

Защитники Украины в ночь на 11 июня ликвидировали шесть иранских ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотные летательные аппараты противник запустил по востоку нашей страны.

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Статистикой утром в воскресенье поделилась пресс-служба Воздушных сил ВС Украины. Пост и инфографику она опубликовала в Telegram.

"По предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожены шесть иранских ударных дронов", – сказано в сообщении.

В Воздушных силах указали, что атакованы были прифронтовые зоны – Харьковская и Сумская области.

Отметим, что глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак ранее сообщал, что три из запущенных Россией дронов были направленны на Днепропетровщину, но все они были уничтожены еще в небе нашими защитниками.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах-партнерах Украины. И это не редкий случай.

– По данным CNN, западные эксперты обнаружили у иранских дронах-камикадзе двигатель, который основан на немецкой технологии, которую Тегеран похитил почти 20 лет назад.

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