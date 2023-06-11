Украинские защитники на востоке "минуснули" сразу три Shahed, направленные на Днепропетровщину

Оккупационные войска в ночь на 11 июня запустили по Украине дроны-камикадзе типа Shahed иранского производства. Три из них, направленные на Днепропетровщину, сбили защитники востока нашей страны.

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Об этом утром в воскресенье на своем канале в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Он написал, что меткие выстрелы по БПЛА нанесли воины из Воздушного командования "Восток".

Сколько всего вражеских дронов было обнаружено в воздушном пространстве Украины и сколько ликвидировано, Лысак не уточнил.

Кроме беспилотников, противник обстреливал Днепропетровскую область тяжелой артиллерией. В минувшие сутки (10 июня) под огнем врага была Марганецкая громада Никопольщины.

"К счастью, людей не задело. Другие последствия атаки уточняются", – сообщил руководитель областной военной администрации.

Он высказал уверенность в том, что время, когда у нас и в небе, и на земле будет тихо, обязательно придет. Украинские Силы обороны трудятся над этим каждый день 24/7.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на утро 11 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один российский надводный ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр" на борту.

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке утром 11-го числа сообщил, что вероятность нанесения противником авиационных и ракетных атак остается высокой.

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