Россия вывела на боевое дежурство надводный ракетоноситель с 8 ракетами типа 'Калибр'

Российские войска вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель с 8 ракетами типа "Калибр". Уровень ракетной опасности очень высок.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он призвал украинцев находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

Напомним: прошлой ночью, 10 июня, оккупанты выпустили по нашей стране и ракеты, и дроны-камикадзе типа Shahed. Над Одесской областью были сбиты восемь иранских беспилотников. Однако обломки БПЛА упали на жилой многоэтажный дом в Одессе.

В одной из квартир начался пожар. Известно о гибели трех человек, еще 31 житель региона получил ранения.

По данным телеканала "Мы – Украина", все трое погибших были переселенцами. Женщина, которую обломок иранского дрона-камикадзе убил в квартире многоэтажки, убегала от войны из Херсона. А супруги, жизнь которых оборвалась под домом, возле которого упали обломки сбитого беспилотника, были родом из Бахмута. Украинцев в который раз призвали не пренебрегать сигналами тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– всего в ночь на 10 июня силы ПВО Украины уничтожили 20 иранских дронов и 2 крылатые ракеты. Также на счету украинских Воздушных сил за минувшие сутки – 12 БПЛА оперативно-тактического уровня;

– во время атаки 10 июня оккупанты атаковали военный аэродром "Миргород" на Полтавщине. Противник применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

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