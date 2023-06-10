Враг ударил 'Искандерами' и дронами по аэродрому 'Миргород' на Полтавщине – ОВА

Ночью 10 июня российские оккупационные войска атаковали военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. Противник применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

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Об этом в Telegram сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, в результате обстрела есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно обошлось без жертв.

Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Также, по словам Лунина, в результате сбития воздушных объектов подразделениями ПВО и падения обломков повреждено 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Напомним: также ночью 10 июня войска РФ устроили атаку на Николаевщину и Одесщину, убив троих людей. Также более 10 человек получили ранения. В Одессе прогремели громкие взрывы, работала ПВО. В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в многоэтажке выбило окна, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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