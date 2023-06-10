Выбило окна и вспыхнул пожар: в Одессе обломки 'Шахеда' упали возле жилого дома. Фото и видео

В ночь на субботу, 10 июня, российские оккупационные войска устроили атаку на Николаевщину и Одесщину. В Одессе прогремели громкие взрывы, работала ПВО.

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В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в многоэтажке выбило окна, вспыхнул пожар. Об этом пишет "Суспільне Одеса". По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека.

В Оперативном командовании "Юг" информировали, что РФ атаковала регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131.

"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!" – предупреждали военные.

У поврежденной многоэтажки образовалась большая воронка.

После первой волны атаки "Шахедами" РФ запустила в сторону Одессы ракету. Предварительно, она была сбита.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 9 июня сбросили управляемую авиабомбу на больницу в Гуляйполе на Запорожье. Погибли два работника медучреждения.

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