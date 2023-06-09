Оккупанты ударили по больнице в Гуляйполе на Запорожье: два человека погибли, есть раненые. Фото
Российские войска 9 июня сбросили управляемую авиабомбу на больницу в Гуляйполе в Запорожье. Погибли два работника больницы.
Еще трое людей получили ранения. Об этом сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Запорожская область. Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы – младшей медицинской сестре и сантехнике", – подчеркнул глава ОПУ.
По данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, больницу враг поразил управляемой авиабомбой. Он сообщил, что ранения получили три женщины.
"К сожалению, погиб 46-летний работник, который, несмотря на опасность, продолжал выполнять свой долг на линии огня, и 55-летняя женщина, которая находилась рядом с местом попадания. Две медицинские сестры получили сеченные повреждения от обломков, в госпитализации не нуждаются. Кроме того, ранения получила работница ГСЧС. Специалисты безотлагательно начали спасательно-поисковые работы после атаки на Гуляйполе", – подчеркнул он.
Напомним, накануне, 8 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Уманщине. Вражеские ракеты попали в автомойку и супермаркет. Известно о 10 пострадавших.
На следующий день в сети появилось видео, зафиксировавшее момент удара РФ по супермаркету в Умани. На нем видно, как после прилета посетители магазина (преимущественно женщины и дети) попадали на пол, а затем начали бежать из супермаркета.
В России уничтожение супермаркета в мирном городе назвали "ликвидацией военного склада".
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