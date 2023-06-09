Люди падали на пол: момент удара РФ по супермаркету в Умани попал на видео

В сети появилось видео момента попадания российской ракеты в супермаркет в Умани Черкасской области 8 июня. Испуганные люди падали на пол и затем убегали.

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Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Мои Черкассы | Умань". Всего в результате атаки на город пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Напомним: кроме супермаркета, российские военные атаковали в Умани также промышленный объект и автомойку. По словам руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца, во втором случае в результате попадания возник пожар. В итоге – разрушены помещения, пожары, возникшие на местах обстрелов, были ликвидированы.

По состоянию на утро 9 июня количество пострадавших в результате удара выросло до 10 человек. Как рассказал "Общественному" руководитель ОВА Игорь Табурец, четверо пациентов находятся в лечебных учреждениях. Один из них – в тяжелом состоянии.

Всего ночью Россия атаковала города Украины шестью крылатыми ракетами и 16 ударными дронами. Наши защитники неба обезвредили 18 таких целей. Тревога охватила все области и продолжалась от двух с половиной до пяти часов: было зафиксировано падение обломков ракеты на Житомирщине и попадание – на Черниговщине.

Также по данным Харьковской ОВА, ночью враг нанес массированную атаку дронами типа Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Там возникли пожары, ранения получил гражданский мужчина 33 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июня нанесла ракетный удар по Житомирщине. Предварительно, защитники сбили вражескую цель, в то же время падение обломков в жилом массиве Звягельской общины привело к разрушениям и жертвам;

– 7 июня россияне ударили из артиллерии по городу Украинск Донецкой области. Военные преступники убили троих гражданских – двух взрослых и одного ребенка.

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