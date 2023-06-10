Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и 20 вражеских дронов

В ночь на 10 июня силы ПВО Украины уничтожили 20 иранских дронов и 2 крылатые ракеты. Также на счету украинских Воздушных сил за минувшие сутки – 12 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Об этом сообщили в Telegram ВС ВС Украины. В целом, по данным Воздушных сил, враг применил против Украины восемь ракет наземного базирования разных типов – с северного и южного направлений, и 35 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" – из района восточного побережья Азовского моря.

Отмечается, что атака продолжалась с 23.00 9 июня по 5.00 10 июня 2023 года. Предварительно, обошлось без жертв. О последствиях сообщат местные военные администрации.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки, 9 июня, украинское ПВО также обезвредило двенадцать вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10", "Zala", "Supercam").

Враг нанес удары, в частности, по аэродрому "Миргород" на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства.

Кроме того, российские войска атаковали Одесскую и Харьковскую области крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами.

Напомним: в результате атаки ВС РФ по Одесщине, которая произошла в ночь на 10 июня, предварительно, три человека погибли, еще 29 получили ранения. Над Одесской областью было сбито восемь иранских беспилотников. Однако обломки БПЛА упали на жилой многоэтажный дом, в результате чего в одной из квартир начался пожар. Среди потерпевших – двое детей и одна беременная женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 9 июня Россия также совершила массированную атаку на города Украины шестью крылатыми ракетами и 16 ударными дронами. Наши защитники неба обезвредили 18 таких целей;

– вечером 8 июня российские войска ударили ракетами по Умани в Черкасской области. В результате очередных российских обстрелов в городе пострадали 10 человек. Под прицелом террористов оказались промышленное предприятие, супермаркет и автомойка.

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