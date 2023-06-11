На Донбассе идут тяжелые бои, ВСУ отразили все атаки и нанесли удары по пунктам управления – Генштаб

За прошедшие сутки на восточном фронте в Украине произошло 35 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 11 июня. В то же время украинские бойцы продолжают наносить значительные потери силам врага.

Так, в частности, авиация сил обороны за прошедшие сутки 16 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Силами и средствами ПВО уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.

Также, по информации Генштаба, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных отношений, а также дезертирства. Это связано с отсутствием юридической нормы по поводу конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствием значительных достижений на поле боя и распространением панических настроений относительно будущих перспектив.

Для решения этих проблем начальник генштаба ВС РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом Донецкой области. Пока украинские защитники закрепляются на отбитых у российских оккупантов позициях;

– оккупанты обстреляли спасателей в Харьковской области. В результате повторного вражеского обстрела погиб пожарный ГСЧС.

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