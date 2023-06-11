Оккупанты обстреляли спасателей на Харьковщине: погиб пожарный. Фото

Российские оккупационные войска обстреляли спасателей в Харьковской области. В результате повторного вражеского обстрела погиб пожарный ГСЧС.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, из-за очередного преступления кафиров погиб спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Михаил Пискун.

Мужчине было всего 29 лет. Его коллега – пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу.

"Многотысячная семья спасателей выражает искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца. Всегда готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других - таким останется в памяти коллег Михаил. Разделяем боль утраты и глубоко скорбим по поводу несправедливой гибели нашего побратима", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Харькове 3 июня прощаются с двумя курсантами Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Роман Слепец и Евгений Кочетов погибли в результате взрыва, пытаясь убрать взрывчатку из снаряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разминирования Чугуевского района Харьковской области 3 мая погиб спасатель из Кировоградской области Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

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