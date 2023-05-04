'Был спасателем по зову сердца': на Харьковщине во время разминирования погиб старшина из Кировоградщины. Фото

В ходе разминирования Чугуевского района Харьковщины 3 мая погиб спасатель из Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

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Мужчина был спасателем не только по профессии, а прежде всего – по зову сердца. О потере сообщил начальник ГУ ГСЧС в Кировоградской области, полковник Виталий Миронюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Тяжелая новость для всей пожарно-спасательной службы Кировоградщины... 3 мая 2023 года во время разминирования территории Чугуевского района Харьковской области погиб старшина службы гражданской защиты Дубина Виталий Иванович", – отметил он.

Спасатель служил в органах и подразделениях гражданской защиты Кировоградского гарнизона с 2011 года. Его всегда отличали мужество, выдержка и взвешенность решений, ответственность и профессионализм в выполнении поставленных задач. Виталий Дубина получил награды командующего Объединенными силами "Казацкий крест" III степени и "За победу и верность".

"Виталий был спасателем не только по профессии, а прежде всего по зову сердца. Готов поминутно, рискуя собой, прийти на помощь каждому, кто оказался в беде. Таким его запомнят все, кто знал, с кем они делили трудности службы и бок о бок боролись с жизненными неурядицами", – написал Миронюк.

Издание "Суспільне Харків" добавило, что Виталий Дубина находился в составе сводного отряда 17 пиротехников из Кировоградщины, работавших на Харьковщине с 21 марта. Вместе с коллегами он разминировал объекты инфраструктуры, прежде всего линии электропередачи, а также жилые дома, военную и гражданскую технику, детские площадки и бытовые вещи.

Каждый день специалисты обследовали около гектара территории. На 2 мая они обезвредили более полутора сотен противопехотных мин, более сотни противотанковых мин и столько же взрывоопасных предметов. Работу спасатели осуществляли ручным и механизированным способом.

Глава ГУ ГСЧС Кировоградщины подчеркнул, что война забирает лучших, а тонны взрывоопасного металла, оставленные врагом в украинской земле, безжалостно уничтожают все живое. И первые, кто попадает под удар, – это герои без оружия – украинские саперы, которые стали для граждан крепким щитом от опасности и несмотря ни на что будут продолжать работы по разминированию территорий государства.

"Вся многочисленная семья спасателей Кировоградщины выражает искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына. Трудно найти слова, невозможно залечить боль потери, когда останавливается сердце родного человека. Вечная память Герою-спасателю", – добавил Миронюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля из-за атаки РФ дронами-камикадзе по Хмельницкому погибли два спасателя – 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук. Они вместе с коллегами по ГСЧС ликвидировали последствия ночного обстрела, как враг нанес повторный удар.

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