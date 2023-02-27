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Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Марина Лисничук
War
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Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Атака РФ дронами-камикадзе по Хмельницкому ночью 27 февраля унесла жизни двух сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Из-за действий оккупантов погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

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Об этом сообщили глава ГСЧС Сергей Крук и министр внутренних дел Игорь Клименко. Они опубликовали фото погибших спасателей и выразили соболезнования их родным (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате ночного прилета в областном центре вспыхнули несколько пожаров. Во время ликвидации последствий атаки, исполняя служебный долг погиб спасатель ГСЧС, еще четверо были травмированы.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Впоследствии глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уточнил, что один из пострадавших спасателей умер в больнице.

"Искренние соболезнования родным!" – написал Крук.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Со своей стороны Клименко уточнил, что в этот трагический день команда МВД Украины потеряла двух спасателей: командира отделения 1-й ГПСЧ Хмельницкого – 21-летнего Владислава Дворака, а также пожарного-спасателя 1-й ГПСЧ – 31-летнего Сергея Севрука.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА, а потом враг нанес повторный обстрел – умышленно по украинским героям без оружия.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

"Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. МВД скорбит вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим", – написал министр.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Напомним: ночью 27 февраля во время воздушной тревоги в Хмельницком раздались три взрыва. Утром городской голова Александр Симчишин подтвердил очередную массированную террористическую атаку РФ – в городе вспыхнуло несколько пожаров, поврежден ряд зданий.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Сначала сообщалось о гибели одного человека – хмельницкого спасателя. Также пострадали местные жители.

Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 26 февраля и до утра 27 февраля Россия запустила в сторону украинских городов 14 БПЛА типа иранских "Шахедов". Наши защитники сбили 11 дронов-камикадзе, в том числе девять – вокруг Киева.

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