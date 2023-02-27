Работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар: появились данные о спасателях, погибших в Хмельницком

Атака РФ дронами-камикадзе по Хмельницкому ночью 27 февраля унесла жизни двух сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Из-за действий оккупантов погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

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Об этом сообщили глава ГСЧС Сергей Крук и министр внутренних дел Игорь Клименко. Они опубликовали фото погибших спасателей и выразили соболезнования их родным (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате ночного прилета в областном центре вспыхнули несколько пожаров. Во время ликвидации последствий атаки, исполняя служебный долг погиб спасатель ГСЧС, еще четверо были травмированы.

Впоследствии глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уточнил, что один из пострадавших спасателей умер в больнице.

"Искренние соболезнования родным!" – написал Крук.

Со своей стороны Клименко уточнил, что в этот трагический день команда МВД Украины потеряла двух спасателей: командира отделения 1-й ГПСЧ Хмельницкого – 21-летнего Владислава Дворака, а также пожарного-спасателя 1-й ГПСЧ – 31-летнего Сергея Севрука.

Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА, а потом враг нанес повторный обстрел – умышленно по украинским героям без оружия.

"Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. МВД скорбит вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим", – написал министр.

Напомним: ночью 27 февраля во время воздушной тревоги в Хмельницком раздались три взрыва. Утром городской голова Александр Симчишин подтвердил очередную массированную террористическую атаку РФ – в городе вспыхнуло несколько пожаров, поврежден ряд зданий.

Сначала сообщалось о гибели одного человека – хмельницкого спасателя. Также пострадали местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 26 февраля и до утра 27 февраля Россия запустила в сторону украинских городов 14 БПЛА типа иранских "Шахедов". Наши защитники сбили 11 дронов-камикадзе, в том числе девять – вокруг Киева.

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