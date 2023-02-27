Возросло количество жертв вражеской атаки на Хмельницкий: в больнице скончался еще один спасатель

Российские террористы в ночь на 27 февраля атаковали Хмельницкий дронами-камикадзе иранского производства. В результате действий врага погибли двое сотрудников ГСЧС.

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Также среди местных жителей есть раненные. Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь сотрудника ГСЧС, который ликвидировал последствия вражеского удара.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя – спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", - написал глава ОВА.

Ранее городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщал о погибшем сотруднике ГСЧС.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. В этот раз враг использовал БПЛА. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров. P.S. Погибший Герой-спаситель ГСЧС. Погиб во время исполнения служебного долга. Вечная Память и Слава Герою!", – написал Симчишин.

В свою очередь глава ГСЧС Сергей Крук и министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовали фото погибших спасателей и выразили соболезнования их родным. Из-за действий оккупантов погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

Напомним, поздним вечером в воскресенье, 26 февраля, в Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы. В это время в регионах звучала воздушная тревога. Воздушные силы "приземлили" иранские Shahed.

Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в городе было слышно по меньшей мере три взрыва. При этом руководитель области не уточнил, был ли это прилет или работа противовоздушной обороны Украины. О причинах и последствиях взрыва он пообещал рассказать позже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля украинская ПВО уничтожила пять российских дронов, которые снова атаковали критическую инфраструктуру. Наши войска успешно сбили дроны-камикадзе в Запорожской области;

– между тем в Луганск, захваченный противником в 2014 году, приехала команда инструкторов из Ирана. Они будут учить российских военнослужащих на востоке Украины использовать ударные дроны иранского производства.

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