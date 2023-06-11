'Закрепляемся на отраженных у оккупантов позициях': в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом

В Вооруженных силах Украины подтвердили продвижение под Бахмутом Донецкой области. Пока украинские защитники закрепляются на отраженных у российских оккупантов позициях.

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Об этом сообщил бывший командир полка 'Азов' Максим Жорин. "За последние дни нашей 3 ОШБр удалось продвинуться под Бахмутом, сейчас закрепляемся на отраженных в п…доров позициях", – говорится в сообщении.

При этом у захватчиков на Бахмутском направлении остается большое преимущество по количеству личного состава боеприпасов. В частности, у путинской армии налицо авиации.

Тем не менее, Силы обороны находят слабые места в обороне, которую враг пытается построить, и атакуют захватчиков.

"Везет" нам воевать против зэков. Только теперь это не вагнеровское, а "шторм z" - зеки в рядах регулярной русской армии. А так в большинстве своем сейчас перед нами 57 бригада РФ.", – отметил Жорин.

Он также добавил, что авиация российских оккупантов работает постоянно, по несколько раз в день. Резервы они продолжают опрокидывать в виде подразделений для обороны и штурмовых отрядов. Они намерены отразить занятые ВСУ позиции.

"Но они все равно вынуждены исключительно реагировать на наши действия, а не планировать свое", – добавил защитник.

Следует отметить, что на Бахмутском направлении за сутки Силы обороны Украины на разных участках продвинулись на расстояние до 1400 м. Ликвидировано более сотни захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась скрыться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

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