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"Закрепляемся на отраженных у оккупантов позициях": в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом

Ольга Ганюкова
War
1 минута
5,6 т.
'Закрепляемся на отраженных у оккупантов позициях': в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом

В Вооруженных силах Украины подтвердили продвижение под Бахмутом Донецкой области. Пока украинские защитники закрепляются на отраженных у российских оккупантов позициях.

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Об этом сообщил бывший командир полка 'Азов' Максим Жорин. "За последние дни нашей 3 ОШБр удалось продвинуться под Бахмутом, сейчас закрепляемся на отраженных в п…доров позициях", – говорится в сообщении.

При этом у захватчиков на Бахмутском направлении остается большое преимущество по количеству личного состава боеприпасов. В частности, у путинской армии налицо авиации.

Тем не менее, Силы обороны находят слабые места в обороне, которую враг пытается построить, и атакуют захватчиков.

"Везет" нам воевать против зэков. Только теперь это не вагнеровское, а "шторм z" - зеки в рядах регулярной русской армии. А так в большинстве своем сейчас перед нами 57 бригада РФ.", – отметил Жорин.

Он также добавил, что авиация российских оккупантов работает постоянно, по несколько раз в день. Резервы они продолжают опрокидывать в виде подразделений для обороны и штурмовых отрядов. Они намерены отразить занятые ВСУ позиции.

"Но они все равно вынуждены исключительно реагировать на наши действия, а не планировать свое", – добавил защитник.

"Закрепляемся на отраженных у оккупантов позициях": в ВСУ подтвердили продвижение под Бахмутом

Следует отметить, что на Бахмутском направлении за сутки Силы обороны Украины на разных участках продвинулись на расстояние до 1400 м. Ликвидировано более сотни захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась скрыться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

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