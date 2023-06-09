В Бахмуте оккупанты пытались скрыть танк от украинских разведчиков, но все пошло не по плану. Видео 'бавовны'

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте в Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась спрятаться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

Видео дня

Видео горящей бронемашины показали в Telegram группы "Информационное Сопротивление". Вражеский танк превратился в кучу горящего металлолома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также украинские бойцы в Запорожской области за один вылет дронов нанесли захватчикам значительные потери. В частности, они уничтожили три российских танка, две БМП и склада БК – такие потери оккупантов рекордные для одного вылета.

Также накануне сообщалось, что Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта и понес большие потери.

Всего было демилитаризировано около 30 оккупантов. Еще около 40 российских террористов были ранены.

Также после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Силы обороны Украины нанесли удары по левобережью Херсонской области, временно оккупированном российскими террористическими войсками. В результате вспыхнул мощный пожар, небо затянуло черным дымом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за предыдущие сутки украинские военные провели 1522 огневых операций на Таврическом направлении. В результате этих действий были нейтрализованы и получили ранения приблизительно три роты российских войск;

– 8 июня во временно оккупированном Бердянске прозвучали взрывы. Над городом поднялся столб дыма.

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