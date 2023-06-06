Горит и дымит: ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов на левом берегу Херсонщины. Фото и видео

Силы обороны Украины нанесли удары по левобережью Херсонской области, временно оккупированному российскими террористическими войсками. В результате вспыхнул мощный пожар, небо затянуло черным дымом.

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Соответствующие кадры были опубликованы на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. Россияне, похоже, в полной мере почувствовали гнев украинских воинов за подрыв ими Каховской ГЭС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также 6 июня в Новоалексеевке на Херсонщине ВСУ накрыли позиции оккупантов, нанеся им немалые потери в живой силе. Украинские воины ликвидировали и ранили около 100 российских "освободителей".

Кроме того, по данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины совершила 19 налетов на районы, где сосредоточен личный состав вражеской стороны, а также совершила 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинские защитники нанесли потери оккупантам на Марьинском направлении. ВСУ удалось отразить многочисленные атаки врага и нанести немалые потери, в результате чего россияне потеряли около 70 солдат убитыми и более 100 ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже в самой РФ. Так формируется будущее поле сражения;

– также армия РФ понесла значительные потери на Сватовском направлении в Луганской области. Оттуда вывезли 20 грузовиков раненых оккупантов.

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