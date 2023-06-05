Армия РФ понесла значительные потери на Сватовском направлении: вывезли 20 грузовиков раненых – Генштаб

Украинские защитники каждый день уничтожают врага в лице страны-агрессора России. Армия РФ понесла значительные потери на Сватовском направлении в Луганской области. Оттуда вывезли 20 грузовиков раненых оккупантов.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 июня. Отмечается, что такая ситуация сложилась после боя 3 июня.

"Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечения уже проходят около двухсот человек", – сказано в сообщении.

В то же время, на Купянском направлении враг из-за безысходности вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов. При этом там даже нет необходимого оборудования.

Также, по данным Генштаба, авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Нашими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 29 боевых столкновениях с оккупационными войсками России, в частности отбив их попытку продвинуться под Бахмутом. Враг вел наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, его основные усилия сосредоточены на попытках полной оккупации Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!