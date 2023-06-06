Селезнев: 'тихое' контрнаступление уже началось, формируется будущее поле боя. Интервью

На фоне больших ожиданий украинцев мощного контрнаступления украинской армии Минобороны Украины выпустило оригинальный ролик о том, что "планы любят тишину". На нем защитники Украины, не произнося ни слова, призывают всех сохранять молчание. Это видео де-факто преследует цель предотвратить "выгорание" украинцев, ожидающих победы, и показать, что необходимо жить здесь и сейчас, ежедневно помогая нашей армии добиться желанного успеха.

Видео дня

На самом деле это "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже в самой РФ. Так формируется будущее поле боя. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Что это – формальность, которую давно было необходимо соблюсти, или за этим решением стоит что-то большее?

– Очевидно, что так Российская Федерация пытается заявить о себе как о ключевом геополитическом игроке, как минимум, на территории европейского континента. Хотя сам по себе этот Договор всегда был мертворожденным и никакого влияния на процессы, связанные с гонкой вооружений, усилением алармистских настроений на территории Европы и так далее не имел.

Все прекрасно понимают: единственный весомый фактор, который способен влиять на видение Путина, как жить дальше и коммуницировать со своими европейскими соседями – это украинские Силы обороны и их военно-техническая поддержка со стороны наших западных партнеров.

А Договор, к сожалению, не работает. Не напрасно Бисмарк в свое время сказал, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны.

– Не считаете ли вы, что это может быть способом скрыть огромные потери, которые путинская армия несет в Украине? Ведь одно из условий Договора – мониторинг потерь.

– Дело в том, что путинский режим является абсолютным тоталитарным по своей сути. Поэтому, если о потерях российской армии не объявит условный Соловьев, абсолютное количество жителей РФ будут свято верить в то, что говорит этот пропагандист. А он говорит, что потерь нет. Ключевой спикер российского "минубийств" генерал Конашенков также говорит, что потерь нет. Весь цивилизованный мир понимает, что эти спикеры лгут, но россияне им верят.

Поэтому думаю, что вряд ли межгосударственные договоренности могут каким-то образом влиять на попытки Кремля скрыть свои потери. Тот, кто должен знать, тот знает. А широкая общественность ориентируется на заявления, звучащие из российского телевизора.

Но есть и хорошие новости. Как минимум, для жителей нескольких районов Белгородской области возникает коллизия: с одной стороны, они слушают российский телевизор, который рассказывает, что все хорошо, а с другой, они смотрят в окно и видят, что это критично отличается от того, что им рассказывает условный Соловьев.

– Да, своего рода когнитивный диссонанс. По поводу пропагандистской истории – спикер Кремля Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине должна быть доведена до конца. В этом России очень мешает Запад, помогая Украине, но цель остается прежней. Не знаю, можно ли ставить знак равенства между тем, что говорит Песков, и позицией Путина. И все же, на ваш взгляд, действительно ли Кремль до сих пор может надеяться на достижение целей в этой войне?

– Действительно, сложно проследить коммуникационную линейку, которая имеет место быть между Путиным и Песковым. С одной стороны, он является первым заместителем главы администрации президента РФ, а с другой стороны, не так часто появляется информация о том, что Путин и Песков коммуницируют. Я не знаю частоту этих коммуникаций.

Между тем, Песков постоянно коммуницирует с представителями российских медиа и продуцирует те или иные информационные сообщения. Мы помним, как Путин несколько раз говорил, что, дескать, не знает, откуда Песков берет эти заявления и почему он это рассказывает. Говорит это Путин серьезно или ерничает – сложно сказать.

Но учитывая статус Пескова, думаю, в определенной степени он достаточно четко отражает видение Путина и его окружения в отношении "СВО", а также пока нереализованные мечты Путина. Ведь очевидно, что Путин все еще мечтает уничтожить Украину как государство, а украинцев – как составляющую народов мира.

Но есть очень серьезный аргумент, который работает против желаний Владимира Путина – это украинские Силы обороны, наше сопротивление.

Еще один момент. Буквально на днях появилось новое исследование боевых возможностей армий стран мира и опять РФ на втором месте. Но дьявол кроется в деталях. Дело в том, что исследователи опираются на определенные статистические данные – количество танков, численность армии и так далее.

Но нынешняя российско-украинская война продемонстрировала, что не всегда количество танков на бумаге определяет мощь военной машины. Поэтому думаю, что украинские Силы обороны еще будут иметь возможность неоднократно продемонстрировать мировому сообществу, что могущество российской армии – это фейк.

– Что вы думаете о "тихом" контрнаступлении? Мы видели этот прекрасный ролик с украинскими бойцами. Это оригинальный способ успокоить украинцев, которые с нетерпением ждут масштабного контрнаступления или все же в этом есть зерно истины – оно может выглядеть не так, как мы ожидаем?

– В марте мы обсуждали заявление генерала Буданова, который уверял, что в период между серединой апреля и концом мая весь мир удивится тем действиям, которые будут происходить на фронте. Этот период времени минул, на фронте была достаточно непростая ситуация. Но сказать, что весь мир сказал "ох" и "ах" я бы не рискнул.

С чем это связано? Вполне возможно, что произошла определенная корректировка планов украинских Сил обороны. Она связана с поставками техники и вооружений, с подготовкой наших штурмовых бригад и с реализацией иных мероприятий, направленных на подготовку украинского контрнаступления.

Ожидания украинского общества от будущего контрнаступления весьма велики. Когда эти ожидания не реализовываются на эту минуту, происходит выгорание настроений, выгорание поддержки украинских Сил обороны. И это весьма небезопасно. Именно поэтому и родилась эта информационная история. Она направлена на то, что не нужно завышать ожидания. Мы живем здесь и сейчас, помогаем украинским Силам обороны, занимаемся волонтерской деятельностью, придерживаемся информационной гигиены.

Очевидно, что 90% информации российские разведчики получают из открытых источников. Поэтому не снимаем и не выкладываем видео работы украинских систем ПВО, о перемещениях нашей техники, местах расположения личного состава и техники и так далее. Это прописные истины, о которых мы знаем. И наши защитники в очередной раз нам об этом напоминают.

Очевидно, что украинское контрнаступление не начнется с перерезания ленточки под звуки оркестра. Это комплекс мероприятий. Здесь и сейчас наблюдаются взрывы на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому с абсолютной уверенностью можно заявить: контрнаступление в формате формирования будущего поля боя уже идет. Потому как, чем слабее будет противник, тем более эффективным и менее затратным будет украинское контрнаступление. А уничтожение вражеских объектов как на временно оккупированных территориях, так и на территории самой РФ является тем самым созданием будущего поля боя. То есть де-факто контрнаступление уже идет.

Да, оно сегментировано, оно происходит в результате совершения ракетных атак по важным вражеским объектам – командным пунктам, пунктам управления и связи, местам сосредоточения вооружений, техники, боеприпасов, размещения вражеского личного состава. Этот системный и планомерный процесс идет.

Повторю фразу, которую произнес президент Зеленский, обращаясь к жителям временно оккупированного Крыма: держитесь как можно дальше от военных объектов вражеской армии, это смертельно опасно. Ведь такие цели являются приоритетными для украинских ракетчиков, украинских летчиков и украинских артиллеристов и подлежат уничтожению.