Планы любят тишину: Минобороны потроллило врага тихим контрнаступлением

В Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в Telegram эффектное видео, где украинские военные просто молчат на фоне техники и оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", – говорится в сообщении.

Также на кадрах заинтриговали полетом двух истребителей F-16, о передаче которых Украина долго просила иностранных партнеров.

Напомним: накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то, что наша армия получила не все вооружение, которое надеялась, ждать больше нельзя.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы уже это делать (начать контрнаступление. – Ред.). Мы хотели бы некоторые вещи иметь, но не можем ждать месяцы. А мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится время", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус выразил убеждение, что контрнаступление Сил обороны Украины будет впечатляющим. По его мнению, эта стратегическая операция достигнет кульминации уже в первые трое-четверо суток;

– The Washington Post сообщило, что готовясь к освобождению временно оккупированных территорий ВСУ начали разминирование. Они избавляются от первого препятствия на своем пути в преддверии контрнаступления.

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