Началось разминирование перед контрнаступлением ВСУ – The Washington Post

Готовясь к освобождению временно оккупированных территорий, Вооруженные силы Украины начали разминирование. Они избавляются от первого препятствия на своем пути накануне контрнаступления.

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Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова командира инженерных войск 1-й танковой бригады с позывным "Климат". Разминирование территории приходится проводить вручную в ночное время.

"Как и Россия, Украина установила тысячи мин вдоль линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ее войскам теперь нужно пройти через эти линии, не привлекая внимание россиян, которые заметят, если будет подведена тяжелая техника или прозвучат взрывы. Это значит, что саперы должны выйти на поля и тихо их разминировать", – говорится в сообщении.

По словам Климата, такие работы по разминированию продолжаются неделями. После того, как путь расчищен, устанавливаются специальные знаки, которые покажут путь вперед нашим войскам. Эти пометки направлены в сторону от российских позиций.

Украинские саперы для разминирования используют в частности специально модифицированные машины на базе известного немецкого боевого танка Leopard 2 и машины советской разработки − УР-77 "Метеорит". Западные страны также отправили несколько современных инженерных танков. В частности, Финляндия передала ВСУ танки для разминирования Leopard 2R, которые могут перепахивать минные поля.

По словам полковника Управления инженерных войск ВСУ Сергея Матвийчука, лучшим вариантом для разминирования могла быть штурмовая машина M1150 на базе M1 Abrams, но Украина такой техники не получила. Он отметил, что в целом украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных инструментов.

Разминирование территорий – это только первый шаг. После этого начнутся бои с войсками РФ за захваченные ими украинские населенные пункты.

Для того, чтобы отвоевать эти территории и вытеснить россиян, украинцам придется пробивать построенные врагом укрепления.

"Для этого нужна специальная подготовка и снаряжение, а также тщательная разведка, чтобы найти слабое место – вероятно, одна из ряда причин, почему долгожданное контрнаступление еще не началось", – отмечает The Washington Post.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия поможет Украине в разминировании территорий. Правительство страны профинансирует специальное для этого оборудование на сумму 2 млн евро (около 2,15 млн долларов) для Украины.

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