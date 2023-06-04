Контрнаступление Украины будет очень впечатляющим, – экс-директор ЦРУ

Бывший директор Центрального разведуправления США (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус убежден, что контрнаступление Сил обороны Украины будет впечатляющим. По его мнению, эта стратегическая операция достигнет кульминации уже в первые трое-четверо суток.

Видео дня

Об этом он заявил в программе "Сегодня" на BBC Radio 4 после того, как посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Его слова процитировало издание The Guardian.

Так, генерал американской армии в отставке и госслужащий отметил мужество украинского народа, а также военных. Он подчеркнул, что украинцы "полны решимости освободить свою страну".

"Имею такое ощущение, что они достигнут эффекта от сочетания разных видов оружия, то есть успешно проведут комбинированную операцию", – указал Петреус по поводу контрнаступления.

Он отметил, что это будет поэтапная и совместная работа многих сил. Ее генерал видит в такой последовательности: сначала вперед будут двигаться саперы, преодолевая препятствия и обезвреживая минные поля, а вслед за ними будет ехать бронетехника, защищенная пехотой от противотанковых ракет. По словам Петреуса, будут помогать также силы противовоздушной обороны, держа как можно дальше вражескую авиацию, а средства радиоэлектронной борьбы будут глушить радиосети оккупантов. В дальнейшем будет двигаться логистика под прикрытием артиллерии и минометов.

"Передовые подразделения неизбежно достигнут кульминации через 72-96 часов", – спрогнозировал экс-директор ЦРУ.

В разговоре с журналистами на радио прозвучал также вопрос Крыма и Петреус выразил мнение, что Украина сможет перекрыть России сухопутный доступ к полуострову и начнет "процесс его изоляции".

Вместе с тем относительно освобождения Крыма, оккупированного агрессором в 2014-м, генерал отметил коротко: "Не в этом контрнаступлении".

"Однако если украинцы смогут начать изолировать полуостров, я думаю, это очень, очень существенно изменит динамику", – объяснил Петреус.

Ранее он отметил, что в будущем контрнаступлении ВСУ будут иметь значительное преимущество над неслаженными подразделениями силами и наемниками армии РФ. По его словам, российское командование ищет возможности для достижения хотя бы "малейших побед" на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Он подчеркнул, что хотя украинская армия еще не получила все вооружение, на которое рассчитывала, ждать больше уже нельзя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!