'Герасимов и Шойгу выискивают возможности': экс-директор ЦРУ указал на уязвимость РФ и оценил шансы Украины на успех в контрнаступлении

Украинская армия во время предстоящего контрнаступления будет иметь значительное преимущество над неслаженными российскими силами. Командование РФ сейчас ищет возможности для одержания хотя бы малейших побед.

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Об этом в комментарии "Укринформу" заявил экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус. Он обратил внимание на хорошую укомплектованность и профессионализм украинских войск.

"Герасимов (начальник генштаба ВС РФ – ред.) и Шойгу (министр обороны РФ – ред.) выискивают любые возможности, чтобы получить хоть какое-то преимущество над все более профессиональными, квалифицированными и хорошо оснащенными украинскими силами", – подчеркнул генерал Петреус.

Также, по его словам, ЧВК "Вагнер" стала небоеспособной – российское командование "утопило эту структуру в грязи" во время тяжелых боев за Бахмут.

Генерал подчеркнул, что российские войска сейчас очень неслажены, что вместе с постоянными перестановками командиров и отсутствием больших резервов приведет к их поражению новосформированным украинским бригадам, оснащенным современной западной техникой.

По словам Петреуса, остается вопрос, сможет ли Украина привести в движение большую часть фронта, заставив россиян реагировать, однако предположил, что это произойдет.

"И я думаю, что будет значительный успех", – сказал экс-директор ЦРУ, выразив убеждение, что украинские военные, которые учились за границей, продемонстрируют на поле боя приобретенные навыки.

Напомним: со своей стороны министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил убеждение, что существует реальная возможность деоккупации Украиной Крымского полуострова уже в этом году. Он обратил внимание, что у российских сил сейчас закончилось вооружение, необходимое для обороны.

"Что мы видели на поле боя, так это то, что если нанести удар российским войскам не в том месте – они фактически упадут. Можно отправить молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают (Россия. – Ред.), но нельзя волшебным образом создать танки и системы вооружения, которые им нужны", – отметил британский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ допустить нельзя. Он аргументировал свои слова тем, что эта операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул: "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся";

– а вот американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм после визита в Киев заявил, что когда начнется ожидаемое украинское контрнаступление, россиян "будет ждать брутальное пробуждение". Военные планы Киева – "впечатляющие", это будет убедительная "демонстрация силы украинцев".

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