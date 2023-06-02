"Мы видели результат на поле боя": Уоллес оценил, смогут ли ВСУ вернуть Крым до конца года

Существует реальная возможность того, что Украина в этом году сможет успешно вернуть Крым. У российских сил закончилось вооружение, необходимое для обороны полуострова.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что украинцы показали, на что способны на поле боя.

"Что мы видели на поле боя, так это то, что, если нанести удар российским войскам не в том месте, они фактически рухнут. Можно отправить молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают (Россия. – Ред.), но нельзя волшебным образом создать танки и системы вооружения, которые им нужны", – отметил британский министр.

Напомним, бывший спецпред Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наша страна уже имеет возможности, чтобы начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Волкер отметил, что ВСУ могут нанести удары по Крымскому мосту и уничтожить базу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем либо их комбинацией;

– секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное законом оружие;

– экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинская армия не приступит к стратегической контрнаступательной операции, пока не будут созданы все необходимые условия, в частности, пока не получит все необходимое вооружение. Украинцам, которые с нетерпением ожидают решительной и скорой победы ВСУ, стоит отставить эмоции в сторону.

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