ВСУ могут уже сейчас начинать операцию по освобождению Крыма, чтобы изолировать его от РФ, – Курт Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наша страна уже имеет возможности, чтобы начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

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Об этом американский дипломат сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 16 апреля. Волкер отметил, что украинские Вооруженные сила могут нанести удары по Крымскому мосту и уничтожить базу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Такие действия усложнят для РФ использование украинского Крыма в качестве военной площадки. Полуостров будет изолирован от российской поддержки.

По словам Волкера, это Украина может сделать уже сейчас. А уже после, как он считает, может начать и операция по полному возвращения Крыма.

"Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", – сказал экс-спецпред Госдепа.

По мнению дипломата, Россия вряд ли сможет нанести удар в ответ, используя ядерное оружие. Волкер отметил, что против такого шага выступают даже сами российские военные. В РФ понимают, что если используют ядерное оружие, то получат сокрушительный ответ.

"Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении. Вероятность использования ядерного оружия Россией полностью низка. Потому что это приведет к ответу", – сказал он, напомнив, что от применения ядерного оружия российского диктатора Путина предостерегали Китай и Индия.

Экс-спецпредставитель отметил важность освобождения Крыма для будущей безопасности Украины: без контроля над полуостровом не получится обеспечить безопасность в море.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Черное и Азовское моря станут простором мира, а Крым вернется домой. Украина делает все возможное, чтобы приблизить этот момент, сказал министр обороны Алексей Резников.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.

– В МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем, либо их комбинацией.