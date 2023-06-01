Почему ВСУ не начинают контрнаступление: генерал назвал причину

Украинская армия не начнет стратегическую контрнаступательную операцию, пока не будут созданы все необходимые условия, в частности, пока не получит все необходимое вооружение. Украинцам, с нетерпением ожидающим решительную и быструю победу ВСУ, следует оставить эмоции в стороне.

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Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Когда стоит вопрос, дождаться эту технику или начинать, потому что у всех палает и все хотят видеть победу, решительную и быструю, то, конечно, здесь эмоции нужно оставить в стороне. У нас должен быть прагматичный рациональный подход, мы должны быть терпеливыми", – подчеркнул он.

По его оценкам, подготовка к контрнаступлению может завершиться в начале лета. Это связано, прежде всего, с поставками необходимых вооружений от западных союзников Украины.

"Скорее всего, сроки смещаются к началу лета, потому что не вся западная техника, которая заявлялась, поставлена. Причем, нам необходимо не только, чтобы она была поставлена, но еще и чтобы она оказалась в нужных местах, чтобы экипажи были готовы ее применять и так далее", – пояснил Романенко.

В этом контексте он добавил: "Несколько дней назад была информация о том, что большое американское судно заходит в Балтику. Оно должно зайти в порт, разгрузиться и так далее. На это надо время. Германия обещала до конца мая 110 танков Leopard 1. Май уже заканчивается, но их пока нет. Нам что, начинать уже сейчас?"

Генерал также обратил внимание на еще одно условие – состояние дорог. "Надо понимать, что базовый современный танк НАТО может применяться в условиях хороших дорог".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на очередном заседании Ставки главнокомандующего были обсуждены перспективы и сроки будущего контрнаступления украинской армии. Там же говорилось о новых пакетах вооружений для Украины.