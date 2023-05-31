Генерал Романенко: Путин не может просто наблюдать. Почему агрессор непрерывно атакует Киев. Интервью

Ежедневные ракетные и дроновые атаки России на украинские города и на столицу связаны с двумя причинами. Первая, сугубо военная – это попытка воспрепятствовать формированию резерва Сил обороны Украины для успешного контрнаступления. Вторая, политическая, состоит в том, что таким образом враг отвечает на беспрецедентные поставки высокоточных вооружений нашей стране, а также на "бавовну" в оккупированном Крыму и на территории РФ.

Видео дня

Несмотря на то, что ракетные возможности страны-оккупанта ограничены, украинцам не стоит рассчитывать на то, что они полностью исчерпаются. Так, серьезную опасность для Киева представляют комплексы С-400, размещенные в Беларуси. Но комплексы Patriot защищают столицу. Украина не может просто ждать, когда у агрессора возникнут проблемы с обеспечением. Необходимо уничтожать носители и пусковые установки, с которых запускаются ракеты – на земле, на море и в небе. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Как вы расцениваете ежедневные, иногда повторяющиеся дважды в сутки, атаки на Киев? Чего пытается добиться Москва? Зачем это делается с сугубо военной и политической точки зрения?

– Да, именно по этим двум направлениям россиянами и ставятся задачи. Начнем с военного.

Понятно, что сейчас завершается формирование нашего стратегического наступательного резерва, и россияне не могут просто наблюдать за этим. Они усиливают разведку всех видов, которые у них есть, а также создают свои резервы. В частности, формируется сухопутный корпус, две дивизии, полк морской пехоты для воздействия на перспективу.

Противник имеет перевес в ракетных войсках, в артиллерии и в живой силе. Авиация армии РФ превышает украинскую в разы, она более современная по сравнению с авиацией Сил обороны Украины, Несмотря на это, авиация действует только в районе ведения боевых действий, а также со своей территории.

Враг применяет, например, управляемые авиационные бомбы. Они наносят удары по объектам у границ на нашей территории. Дальше не отваживаются из-за угрозы, которую для них представляет наша противовоздушная, а теперь и противоракетная оборона. Именно с этим связаны значительные потери врага в авиации.

Враг сформировал авиагруппу "Шторм" из бомбардировщиков Су-24, Су-34, повышает мотивацию летчиков, увеличивает их денежное довольствие и так далее. То есть противник изыскивает возможности.

Враг перебрасывает в Беларусь ракетные комплексы С-400. Они могут стрелять в варианте "земля-земля" на дальность до 200 километров. Поскольку время в полете у них малое, они представляют угрозу, в частности, непосредственно для Киева. От них столицу спасает работа таких комплексов, как Patriot. Если разворачивать его в том направлении, откуда могут наноситься удары, практически автоматически срабатывает выявление и уничтожение ракет.

Таким образом, главная цель усиления этих обстрелов – снижение наших возможностей по подготовки к проведению операции наступательного и контрнаступательного характера.

Что касается политической составляющей атак на Киев, то это ответ на ракеты большой дальности, предоставляемые Украине союзниками – Великобританией, Францией и Германией. Это может быть ответной реакцией на удары по военным объектам в Крыму и на территории России. Но если есть желание найти причину, то она всегда найдется. Если ее нет, ее можно искусственно создать.

Эта фактор морально-психологического и политического давления на наше население, особенно на киевлян. Потому что Киев – центр принятия решений.

– Еще до начала ежедневных атак на Киев мы говорили о том, что запас тех или иных ракет врага ограничен, что он истощается. Но все же мы видим, что враг способен на интенсивные атаки. В чем тут причина?

– Да, у России ограничены возможности в точных ракетах, особенно в баллистических, таких как "Искандер", "Калибр". У них есть еще несколько сотен ракет воздушного базирования Х-101, Х-555, а также старые ракеты советского образца Х-55 в безъядерном варианте. Из-за нехватки такого рода ракет враг пытается больше использовать беспилотные летательные аппараты в режиме барражирующий боеприпас, то есть иранские дроны-камикадзе, сочетая их с баллистическими ракетами.

Но мы не можем занимать выжидательную пассивную позицию, не можем сидеть в окопе и ждать, пока закончатся их возможности. Они не закончатся. Без решительной победы над вооруженными силами России ничего не закончится. Россияне воспринимают только силу.

Возможно, сейчас пуски ракет значительно меньшие по сравнению с началом года, особенно "Искандеров" и "Калибров", даже несмотря на то, что в РФ на 30% увеличили производство этих ракет. Враг восстанавливается, и эти ракеты будут всегда.

Необходимо уничтожать их носители, пусковые установки "Искандер" на земле, корабли, катера и подводные лодки и другие носители "Калибров" в море, стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 на аэродромах и так далее. Уничтожать все это до того, как они запускают ракеты.

Кроме того, с союзниками необходимо искать возможности воздействия на Иран. Израиль уже наносил удары по производству "Шахедов". Нужны еще и политические шаги. Нужно искать союзников, кто поможет противостоять Ирану, даже талибов. Враг нашего врага – наш союзник.

– Президент Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине систем ПВО. По вашему мнению, есть ли возможность еще больше усилить нашу противовоздушную оборону? Если да, за счет чего?

– Да, есть такие возможности. Южная Корея – развитое в военно-техническом смысле государство, которое готовится к возможной войне с тоталитарной Северной Кореей. Поэтому они развивают свой военно-промышленный комплекс. Мы видим, как понемногу изменяется позиция нейтральных стран, той же Швейцарии.

Украине необходимо активно работать со всеми странами, которые имеют такие возможности, чтобы повышать наш потенциал в борьбе с агрессором.

– Считаете ли вы, что контрнаступление украинских Сил обороны откладывается, или оно начнется по расписанию, несмотря на все попытки врага воспрепятствовать этому?

– Я не хочу говорить о планах, как это делает российский "царь", у которого "все по плану". Но хотел бы обратить внимание на официальные заявления о том, что подготовка к контрнаступлению должна завершиться к концу весны – началу лета.

Скорее всего, сроки смещаются к началу лета. Почему? Потому что не вся западная техника, которая заявлялась, поставлена. Причем, нам необходимо не только, чтобы она была поставлена, но еще и чтобы она оказалась в нужных местах, чтобы экипажи были готовы ее применять и так далее.

Поэтому, когда стоит вопрос, дождаться эту технику или начинать, потому что у всех палает и все хотят видеть победу, решительную и быструю, то, конечно, здесь эмоции нужно оставить в стороне. У нас должен быть прагматичный рациональный подход, мы должны быть терпеливыми.

Например, несколько дней назад была информация о том, что большое американское судно заходит в Балтику. Оно должно зайти в порт, разгрузиться и так далее. На это надо время. Германия обещала до конца мая 110 танков Leopard 1. Май уже заканчивается, но их пока нет. Нам что, начинать уже сейчас?

Есть нюансы и по дорожным условиям, по условиям в окопах, в лесах. Надо понимать, что базовый современный танк НАТО может применяться в условиях хороших дорог.

Все это по совокупности должно сработать, и тогда мы выйдем на начало контрнаступления. Это на мой взгляд. Но лучше знает наш Генштаб и главком.