Оккупанты запустили по Украине 31 дрон-камикадзе: силы ПВО сбили 29 'Шахедов'

Ночью вторника, 30 мая, силы противовоздушной обороны Украины отбили очередную за последние сутки массированную воздушную атаку страны-агрессора России. На этот раз террористы запустили в сторону наших городов 31 дрон-камикадзе Shahed-136/131, из которых ? было обезврежено.

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О работе ПВО рассказали в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что пуски ударных беспилотников враг производил с северного и южного направлений.

"Уничтожены 29 из 31 БПЛА Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

По данным военных, российские оккупанты начали массированную атаку иранскими дронами еще с 23:30 понедельника. Она продолжалась до 04:30 вторника.

С севера и юга были зафиксированы пуски 31 "Шахеда". Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было обезврежено 29 таких ударных БПЛА.

В Воздушных силах уточнили, что почти все эти дроны защитники сбили на подступах к столице и в небе Киева.

Известно, что по крайней мере один "Шахед" был сбит в небе над Днепропетровщиной. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью его приземлили защитники из воздушного командования "Восток".

Напомним: этой ночью воздушная тревога продолжалась около трех часов в большинстве областей Украины, о взрывах сообщали в Киевской и Житомирской областях. Силы ПВО сбили на подлете к столице более двух десятков ударных БПЛА. Это была третья атака РФ на Киев за последние 24 часа и 17-я – с начала мая.

Падение обломков сбитых дронов привело к пожарам и разрушениям домов, автомобилей в нескольких районах города. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая защитники неба Украины сбили 40 ракет Х-101/Х-555, 35 "Шахедов" и разведывательный дрон РФ. А днем в понедельник силы ПВО обезвредили все 11 "Искандеров" – в том числе баллистических ракет, которые враг запускал по Киеву.

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