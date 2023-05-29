Оккупанты запустили по Украине днем 11 ракет 'Искандер': все сбили силы ПВО

В понедельник, 29 мая, российские оккупационные войска выпустили по Украине 11 ракет "Искандер", среди которых и баллистические. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что ракет было до 10, точное количество уточняется. По его словам, оккупанты выпускали по Украине крылатые ракеты "Искандер К" и баллистические "Искандер М".

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в своем Telegram уточнил, что всего ракет, выпущенных по Украине днем 29 мая, было 11. "Искандер-М" и "Искандер-К" были направлены в Киевскую область с северного направления.

Стоит заметить, что дневная атака была уже второй за сутки. А утром этого дня оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, предварительно, ракетой "Искандер". В результате обстрела ранены шесть человек. Также повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. На месте прилета вспыхнул пожар, ликвидированный спасателями.

В результате удара по одной из громад на Днепропетровщине погиб один человек и еще девять мирных жителей пострадали. В Покровской общине разрушен частный дом.

В одном из районов Киевщины в результате дневной атаки 29 мая повреждения получил хозяйственный дом. На месте удара врага вспыхнул пожар. А в Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Игнат сообщил, что 29 мая россияне ударили по Киеву, использовав предварительно ракеты с баллистической траекторией полета. Пуски оккупанты могли осуществить из комплексов типа "Искандер";

– ночью 29 мая сбили на подлете в Киев более 40 российских воздушных целей, не допустив ударов. Речь идет о крылатых ракетах и дронах-камикадзе, которые военные страны-агрессора комбинированно запускали в сторону города по разным направлениям.

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