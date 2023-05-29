На Киевщине в результате атаки окупантов поврежден дом: вспыхнул пожар. Фото

Оккупанты 29 мая второй раз за день атаковали Киевщину. Так, в одном из районов области в результате атаки был поврежден хозяйственный дом.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небитов. На месте удара врага вспыхнул огонь.

К счастью, удалось избежать жертв. Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар.

"В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет", – написал Небитов.

Напомним, что в Оболонском районе в Киеве обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия России в ночь на понедельник, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

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