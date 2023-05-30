Нужен 'небесный щит': Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Южной Кореи с просьбой о предоставлении средств противовоздушной обороны и систем раннего предупреждения об авиаударах. Глава государства подчеркнул, что ПВО – это оборонительное оборудование, которое поможет сохранить жизни украинцев при российских атаках.

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Также Зеленский подчеркнул, что позиция Южной Кореи о непередаче вооружения не должна применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем. Об этом президент рассказал в интервью изданию Chosun Ilbo.

Глава государства отметил, что для восстановления территориальной целостности страны Украина нуждается в качественной системе противовоздушной обороны. Зеленский также выразил уверенность, что Южная Корея поддержит Украину в вопросе предоставления систем ПВО.

"Мы знаем, что есть несколько ограничений в отношении передачи вооружений. Однако я считаю, что принципы Кореи не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (которое Корея пока не поддерживает). Зенитные комплексы – это чисто оборонительное оборудование, а не вооружение. Для восстановления Украины должен быть "небесный щит". Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения о российских авиаударах, которая также нуждается в помощи от Южной Кореи", – заявил Зеленский.

В то же время президент поблагодарил корейское правительство за поддержку Украины. Он отметил, что Южная Корея передала нашей стране важное оборудования для разминирования территорий.

"Прежде всего, я искренне благодарю корейское правительство и народ за поддержку Украины. Думаю, Корея, прошедшая войну, понимает нас лучше, чем другие страны. В настоящее время около трети территории Украины покрыто противопехотными минами. Тысячи фермеров, мирных жителей и детей погибли из-за российских противопехотных мин. Оборудование для разминирования, которое Южная Корея решила предоставить, спасет жизни и здоровье большому количеству фермеров и детей", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что южнокорейское правительство готово способствовать контрнаступлению, которое готовит ВСУ, и передаст для операции сотни тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы будут переданы Пентагону, согласно внутренним договоренностям между странами, и затем уже Вашингтон отправит их в Киев.

Напомним, Южная Корея присоединилась к странам, которые поддерживают реализацию формулы мира, представленной президентом Украины Зеленским. В Сеуле также рассматривают возможность участия в восстановлении нашей страны.

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