Зеленский: мы готовы к контрнаступлению

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то, что наша армия получила не все вооружение, на которое надеялась – ждать больше нельзя.

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Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью The Washington Post. В то же время, он предупредил, что операция может занять длительное время и дорого обойтись.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы уже это делать (начать контрнаступление. - ред.). Мы хотели бы некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать месяцы. А мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится время", – отметил Зеленский.

Напомним: накануне во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом Зеленский отметил, что контрнаступление – это не кино, поэтому трудно сказать, как его увидит мир.

"Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно, мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления", – отметил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинская армия во время предстоящего контрнаступления будет иметь значительное преимущество над неслаженными российскими силами. Командование РФ сейчас ищет возможности для одержания хотя бы малейших побед;

– Министр обороны Великобритании Бен Воллес выразил убеждение, что Украина может в этом году деоккупировать Крым. По его словам, у российских сил сейчас закончилось вооружение, необходимое для обороны полуострова.

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