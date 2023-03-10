Селезнев: ВСУ пойдут в контрнаступление, армия Путина будет бить по мостам через Днепр. Интервью

В ближайшие полтора месяца прогноз по войне в Украине будет напрямую связан с погодными условиями. Примерно до середины апреля, пока грунт окончательно не подсохнет, ожидается оперативная пауза, но она не будет означать затишье. Российская оккупационная армия будет продолжать атаковать Украину ракетами и может сосредоточиться на разрушении мостов через Днепр. Так враг хочет препятствовать поставкам западных вооружений.

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Затем украинские Силы обороны пойдут в мощное контрнаступление. Этот этап может завершиться к концу мая. Далее армия Украины будет накапливать резервы для нового броска, поскольку освободить все захваченные оккупантом территории "одним махом" невозможно. В июне появится четкое понимание того, в каком направлении будет развиваться заключительная фаза войны. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– По мнению аналитиков американского Института изучения войны, если путинская армия займет Бахмут, у нее будет только два пути, при этом она сможет пойти только по одному из них, поскольку ее возможности ограничены. Это либо путь в сторону Константиновки, либо в направлении Славянска и Краматорска. Если Бахмут действительно будет взят оккупантами, что будет дальше?

– А дальше они упрутся в линию оборонительных рубежей и позиций украинских Сил обороны ближе к Часовому Яру. Мы видим, что они взяли под контроль Красную гору, но дальше в сторону Славянска идти не могут. Слишком они опустошены, слишком серьезные потери понесли и слишком серьезные оборонительные укрепления находятся дальше по трассе Е40 в направлении на Славянск.

Поэтому россияне в случае захвата Бахмута громко об этом протрубят, рассказывая о неимоверно большом значении фактически стертого с лица земли Бахмута и будут заниматься накоплением сил и ресурсов.

Во-первых, потому, что этих сил и средств они пока не имеют. У них крайне серьезные потери и в живой силе, и в технике. Во-вторых, время года сейчас такое, что полями путинские войска продвигаться не могут. Гусеничная техника в этих полях будет просто застревать.

Использовать дороги с твердым покрытием они могут, но их не так много. И украинские артиллеристы работают достаточно четко для того, чтобы на этих дорогах превращать путинские танки в груды сгоревшего металла.

Поэтому очевидно, что Путину необходимо определенное время для того, чтобы накопить резервы. Как долго это может быть, зависит и от возможностей ВПК путинской России, и от возможностей ее мобилизационной машины. Необходимы подготовленные и полностью обеспеченные военные кадры – обеспеченные технически, обеспеченные разведкой и средствами связи.

Украинский Генеральный штаб сообщает о ежесуточных потерях путинской армии, об уничтоженной бронетехнике и артиллерийских системах. Такие системы россияне теряют все чаще и чаще. Это свидетельствует о том, что украинская контрбатарейная борьба достаточно эффективна и она направлена на уничтожение главного фактора, который дает определенные возможности для пехотно-артиллерийских штурмов.

Наши артиллеристы в первую очередь уничтожают артиллерийские системы и работают на перспективу. Потому что в дальнейшем, когда наша армия перейдет в контрнаступление, чем меньше у врага будет артиллерии, тем более эффективным и более масштабным будет освобождение наших территорий.

– Действительно, странный парадокс. Оккупант выбрал своей главной политической целью маленький город, Бахмут. Считаете ли вы, что после того, как вопрос Бахмута так или иначе будет закрыт, враг изберет для себя новую цель, которую будет использовать путинская пропаганда?

– Путинская пропаганда сама себя загоняет в угол, потому как согласно планам Путина, его армия до конца марта должна выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а ресурсов, сил и возможностей реализовать этот план нет.

Можно по-разному относиться к Евгению Пригожину, но в плане его оценок ситуации с ним можно согласиться. Он заявляет о том, что с такими темпами, которые есть на сегодняшний день, процесс выхода на границы этих украинских областей может занять до двух лет, а чтобы дойти до Днепра, путинской армии потребуется, как минимум, три года.

Но при этом путинский повар не учитывает фактор противодействия со стороны украинских Сил обороны, которые в настоящее время формируют штурмовые бригады. На них будет возложена миссия в части проведения контрнаступательной операции с целью уничтожения путинских войск.

– Вы сказали, что наши Силы обороны успешно уничтожают артиллерийские системы врага.В чем, по вашему мнению, наиболее слабое, наиболее уязвимое звено путинской армии?

– Наиболее значимое слабое звено – это мотивация. До сих пор высшим военно-политическим руководством России не определена четкая причина: что делают путинские солдаты в Украине, ради чего они погибают в таких огромных количествах.

Путинская пропаганда может сколь угодно долго рассказывать о том, что в ходе "специальной военной операции" погибло порядка 5 тысяч российских солдат, но количество похоронок, количество вдов, которых чествуют по случаю 8 марта, явно больше, нежели эти цифры.

Наши западные партнеры, британская, канадская, американская разведки говорят о том, что суммарно потери путинской армии превышают 200 тысяч. Плюс есть ежедневные сводки украинского Генерального штаба, в которых говорится о 155 тысячах только убитыми. Плюс раненые и покалеченные, плюс дезертиры и прочие.

Очевидно, что на фоне таких потерь отсутствие мотивации – главный фактор, который влияет на боевую готовность путинской армии. А дальше традиционно не очень понятная и не очень вменяемая российская военная логистика. Этому есть много причин. С одной стороны, эффективная работа украинской артиллерии и HIMARS, которые вынуждают российских артиллеристов держать боеприпасы как можно дальше от линии фронта.

Крупные склады с боеприпасами находятся на расстоянии более ста километров, а это значит, усложняется логистика поставки боеприпасов. Все это занимает массу времени и не позволяет оперативно реагировать на те или иные ситуации.

С другой стороны, постепенно выбивается техника врага. Та техника, которая находится на хранении, требует восстановительных, ремонтных работ и соответственно по техническим характеристикам она слабее, нежели те образцы вооружений и техники, с которыми в феврале минувшего года путинская профессиональная армия начинала полномасштабное вторжение.

Еще один важный фактор – постепенно выбивается кадровый состав путинской армии. Уничтожаются российские десантники, морские пехотинцы, то есть соль, элитарные части и подразделения путинской армии. Их место занимают "чмобики" с минимальным уровнем подготовки, мотивации и обеспеченности. Соответственно, с такой армией говорить о каких-то серьезных победах не приходится. Тем более, те самые российские "чмобики" совершенно не понимают, с какой целью они пришли убивать людей на территорию чужой страны.

Все эти факторы и влияют на процесс. Еще один фактор, который не имеет непосредственного отношения к боевым действиям – это стагнация российской экономики. Украинский генерал Буданов четко заявляет о следующем: в течение трех месяцев стагнация российской экономики будет настолько велика, что Путину придется выбирать, на что направлять имеющиеся у него средства – на обеспечение всех социальных выплат – а мы знаем, что абсолютное большинство российских регионов являются дотационными – или на обеспечение потребностей войны. И на первое, и на второе у Путина денег явно не хватит.

– В отличие от оккупационной армии, у украинских воинов с мотивацией все в порядке. С современными вооружениями тоже. Будем надеяться, в ближайшее время они поступят в еще большем объеме. Каков ваш прогноз на ближайшие месяцы? Как будут развиваться события?

– Я думаю, до середины апреля будет продолжаться определенная оперативная пауза. Это не значит, что на фронте будет затишье. Нет, россияне и дальше будут пытаться атаковать на направлениях, где они атакуют сейчас – Купянск, Креминная, район Бахмута, Авдеевки. Возможно, снова будет пытаться атаковать в районе Угледара. Могут попробовать совершить разведку боем на юге Запорожской области, чтобы проверить возможности украинских Сил обороны на этом участке российско-украинского фронта.

Будут также продолжаться ракетные обстрелы территории нашей страны с акцентом на железнодорожную инфраструктуру и мосты через Днепр, чтобы усложнить логистику военно-технической помощи Запада. Очевидно, что опция по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны не сработала. Зиму мы пережили, входим в весну. Путем такого рода атак Путин не реализовал свой план – заморозить Украину и создать очередную волну беженцев в Европу.

Думаю, к середине или к концу апреля, когда наши полевые дороги подсохнут и их можно будет использовать для перемещения бронетехники, украинская армия пойдет в контрнаступление. Не могу называть конкретные сроки, потому что процесс подготовки наших бригад зависит от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров.

Где именно будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, иные направления российско-украинского фронта, но оно обязательно начнется. Чем большими будут объемы материально-технических запасов, топлива, боеприпасов, иных составляющих военной логистики, тем более продолжительным будет наступление украинских Сил обороны.

То есть к середине апреля – к концу мая мы выходим на эти позиции. Затем на освобожденных территориях будут проводиться определенные стабилизационные мероприятия. Украинская армия снова будет накапливать резервы, ресурсы для продолжения контрнаступления, потому как очевидно, что одним махом всю территорию Украины освободить невозможно. Думаю, операция такого уровня по восстановлению территориальной целостности страны в границах 1991 года будет поделена на пять или даже шесть этапов.

Более четкое понимание тенденций у нас будет по состоянию на июнь месяц. Это как раз три месяца, о которых говорит генерал Буданов, если вести отсчет от марта месяца. Будет понятно, каково состояние российской экономики и что Путин будет делать дальше. Потому что одно дело – радость пропагандистов от взятия Соледара и возможного отхода наших сил и средств из Бахмута, и другое дело – объяснять российскому люду, по какой причине они потеряли весь юг Украины.

Очевидно, что, когда украинская армия перейдет в контрнаступление на юге Запорожской области, с большой долей вероятности российский гарнизон на юге Херсонской области тоже будет бежать, потому как в случае перерезания путей отхода путинские части и подразделения окажутся в оперативном окружении, тут они четко попадают под боевую работу украинских HIMARS.

Тенденции таковы. Но вариант такого развития ситуации возможен при условии стабильных поставок и ракет к РСЗО HIMARS, и высокоточных артиллерийских снарядов. Этих снарядов должно быть такое количество, чтобы полностью покрывать потребности украинских Сил обороны.