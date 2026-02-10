Россия атаковала объект энергетики в Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Фото

В ночь на 10 февраля Одесская область снова оказалась под обстрелом российских оккупантов. В очередной раз путинская армия атаковала объект энергетической инфраструктуре.

Вследствие обстрела частично обесточены населенные пункты в трех громадах. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия вражеского удара

В областной администрации заявили, что на юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики. Также вследствие обстрела возник пожар.

Кроме того, повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

По информации ОВА, из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов. Идет ликвидация последствий и возобновление электроснабжения.

Мониторинговые каналы писали, что во время этой атаки российские оккупанты применили около трех десятков ударных БПЛА. Как и в предыдущие атаки по Одесской области, беспилотники некотрое время маневрировали над акваторией Черного моря, после чего нанесли групповой удар по объектам энергетики.

Напомним, ночью 10 февраля российская террористическая армия продолжила обстреливать населенные пункты в Запорожской области. В городе Вольнянск путинские войска нанесли прицельный удары по частному дому. Вследствие военного преступления ранены четыре человека, среди них маленький ребенок.

