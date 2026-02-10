Оккупанты ударили по Вольнянску на Запорожье: ранены четыре человека, среди них маленький ребенок. Фото

Ночью 10 февраля российская террористическая армия продолжила обстреливать населенные пункты в Запорожской области. В городе Вольнянск путинские войска нанесли прицельный удары по частному дому.

Вследствие военного преступления ранены четыре человека, среди них маленький ребенок. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Подробности преступления

По информации ОВА, российские оккупанты атаковали Вольнянск беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Каждому оказывается медицинская помощь.

Также областная власть отметила, что в целом за сутки 9 февраля российские войска нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Россияне применили 365 дронов различной модификации (преимущественно FPV), четыре раза обстреливали с помощью РСЗО Гуляйполе, Железнодорожное, Малую Токмачку, Зеленое.

Кроме того, враг совершил 23 авиационных удара и 265 артиллерийских обстрелов. За сутки поступило 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты ударили по Днепропетровщине. На утро известно, что пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка.

Также на Харьковщине в результате удара БПЛА погибли женщина с ребенком, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики во время воздушных атак Украины прибегли к новой тактике. Это – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

