Летают на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления: ВСУ предупредили о новой тактике российских дронов. Видео

Российские захватчики во время воздушных атак Украины прибегли к новой тактике. Это – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

Об этом рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, председатель "Центра радиотехнологий", военный, блогер и консультант ВСУ. Причем военный отметил, что украинским защитникам есть что противопоставить такой тактике.

Новая тактика

"Вчера встречался с профильными командующими и специалистами. Прошу принять информацию к сведению всем подразделениям. Наш противник применяет самые разнообразные тактики и хитрости для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может составлять всего десятки метров", – отметил эксперт.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что у украинских защитников "есть технологические решения и мы будем действовать".

"Но пока я прошу выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения и быть готовыми встречать гостей мобильными и стационарными группами прикрытия. Даже если "Вираж" и другие системы молчат Особое внимание надо уделить руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе", – заметил военный.

Технология Маска у захватчиков

Сергей Бескрестнов также отметил, чтона бортах БПЛА противника было зафиксировано использование интернет-роутеров Starlink. По этому поводу Минобороны "сразу включилось в работу".

"Сложность в том, что "Старлинк" нельзя подавить средствами РЭБ и даже обнаружить их положение в полете. Поиск решения вопроса заключается в переговорах с руководством SpaceX и совместном поиске решения. Мы очень благодарны лично Илону Маску за быструю реакцию и готовность помочь", – рассказал военный.

По его словам, уже есть "сотни подтвержденных случаев атак БПЛА на "Старлинках", которые происходят "не по военным объектам, а по мирным тыловым и фронтовым городам, включая жилые дома".

"Фактически это терроризм с применением современных мирных технологий связи. Мы готовим комплексное решение, как быстрое и временное, так и более системное и долгосрочное", – пообещал Флеш.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия минувшей ночью снова терроризировала нашу страну дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Однако Силами противовоздушной обороны было уничтожено 84 БПЛА.

