Оккупанты атаковали Украину 105 БПЛА: силы ПВО сбили 84 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 28 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 84 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 105 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях.

Новость дополняется…