Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошли пожары, есть пострадавшие

В течение суток 28 января оккупационная армия РФ обстреливалаДнепропетровскую область. Для террора мирного населения путинские войска применили дроны и реактивные системы залпового огня.

Вследствие обстрелов ранения получили двое мужчин. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Последствия обстрелов

По информации ОВА, Никопольский район российские оккупанты атаковали из РСЗО "Град". Под ударом оказалась Красногригорьевская громада.

Также вследствие вражеских ударов пострадала Николаевская громада Синельниковского района, по которой российская армия попала беспилотниками.

В результате атак пострадали два человека, 43-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, 33-летний – на амбулаторном лечении. Загорелись дом культуры и авто.

Кроме того, противник атаковал беспилотниками другие территории Днепропетровской области. В Богдановской громаде Павлоградского района горели автомобили. В Песчанской громаде Самаровского – здание кофейни.

В Кривом Роге в результате российских ударов повреждены одноэтажное здание и две легковые машины.

Напомним, утром 28 января российские войска нанесли два удара по Запорожью. Один из вражеских ударов пришелся на двор многоэтажки: повреждено более ста квартир и около двух десятков автомобилей, возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду, 28 января, РФ ударила дронами по Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка в Белогородке, там загорелась кровля и верхний этаж. Погибли два человека, еще четверо нуждались в медицинской помощи.

