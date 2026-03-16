Охотник превратился в добычу: как случилось, что российская ПВО не может защитить воздушное пространство и даже саму себя

Украина ежедневно совершает успешные удары по широчайшему спектру российских объектов: от НПЗ, играющих важную роль в обеспечении российского бюджета (ориентированного на войну с Украиной) до стратегического значения предприятий, которые оказались абсолютно незащищенными перед ударами как дронов-камикадзе, так и ракетных средств поражения. Например, всего несколько дней тому был нанесен высокоточный удар по заводу микроэлектроники "Группа Кремний Эл" в Брянске, а до того – по заводу в Воткинске, производящему ракеты.

На этом фоне у россиян возникает вопрос – а где же ПВО?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Истощение российской ПВО

Представить себе такой масштаб нанесения ударов, уничтожения критически важных объектов и, что немаловажно, постоянные прорывы российской эшелонированной противовоздушной обороны в 2022, 2023 и даже 2024 годах было невозможно. В свою очередь успешность всех этих операций – не только результат тщательного планирования, масштабирования производства и применения ударных средств, но и долгая, кропотливая работа над истощением российской ПВО, утратившей по состоянию на сегодняшний день свою функцию защиты воздушного пространства РФ.

Украина с самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов избрала для себя стратегию войны на истощение. Осенью 2023 года она и вовсе стала основополагающей в действиях Сил обороны Украины. И истощение это касалось не только российского танкового потенциала, ББМ, артиллерии и даже людского, а также экономического ресурса. Речь шла и о том, что не так часто вспоминают, но что играет важную роль как на передовой, так и в глубоком тылу – ПВО.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 1 330 единиц ПВО.

Нюанс предоставления этой информации заключается в том, что в ней не уточняются типы уничтоженных комплексов ПВО, нет данных отдельно по РЛС и прочим радарным системам, также нет распределения на категории уничтоженный/поврежденный/затрофеенный.

В свою очередь мониторинговые группы, ведущие подсчет потерь РОВ на основе верифицированных данных (фото/видео), предоставляют следующие данные:

всего потери составили более 580;

зенитные установки – более 70;

зенитные самоходные установки – более 30;

ЗРК – более 370;

РЛС и прочие радары – более 120.

Для тех, кто до сих пор не в курсе и кого продолжает смущать разбежность между официальными данными Генштаба ВСУ и верифицированными данными, то в среднем отличие документально подтвержденной статистики имеет коэффициент 2-2,5, из чего делаем вывод о достаточно высокой достоверности официальной информации.

А теперь детально о потерях по наименованиям:

ЗУ-23-2 – более 45 единиц;

ЗАК С-60 – более 5 ед.;

ЗСУ-23-4 "Шилка" – более 10;

БТР-3Д "Скрежет" – более 5;

2К22 "Тунгуска" – более 16;

ЗРК 9К33 "Оса" – более 40;

ЗРК 9К35 "Стрела-10" – более 50;

ЗРК "Бук-М1/2/3" – более 140;

ЗРК "Тор-М1/2" – более 75;

ЗРПК "Панцирь-С1" – более 50;

ЗРК С-300/400 –более 50.

А теперь для упрощения задачи все эти приведенные выше верифицированные данные умножаем на 2-2,5 и получаем, например, то, что чистые потери ЗРПК "Панцирь-С1" могут превышать 125 единиц, в то время как до полномасштабного вторжения в Украину на боевым дежурстве в РФ их стояло 116. При этом производство "Панцирь-С1" составляет 1-2 комплекса в месяц или, условно говоря, 12-24 в год.

Таким образом у РФ в наличии в лучшем случае сейчас может быть на боевом дежурстве до 100 ЗРПК "Панцирь-С1", что меньше нежели в начале 2022 года. Такого количества критически не хватает – с учетом потребности в этих комплексах на фронте и для прикрытия воздушного пространства самой РФ.

Если рассмотреть ЗРК "Бук-М1/2/3" по такой же схеме, то мы получаем чистые потери в 350. При том, что до полномасштабного вторжения на боевом дежурстве в РФ стояло… 350 "Буков"! Производственный потенциал в год составляет от 15 до 30 комплексов. То есть, в лучшем случае РФ произвела за четыре года 120 ЗРК этого типа, что еще катастрофичнее, нежели показатель ЗРПК "Панцирь-С1".

В целом такой расчет можно применить к каждой категории и приблизительно понять, каков масштаб истощения российской ПВО на сегодняшний день. Конечно, кто-то может сказать про относительную точность и определенную теоретичность, с чем я не могу не согласиться. Но если бы эта теория не была подкреплена реальными фактами – увеличением белых пятен и щелей в воздушном пространстве РФ, то, наверное, я ее бы тут ни приводил. Но это не так.

Хотя самые внимательные, уверен, заметили и то, что я пока еще не касался темы РЛС.

Шойгу! Герасимов! Где радары?

Радиолокационная станция – это важнейшая составная часть любой системы ПВО. Нам нравится наблюдать за тем, как горят пусковые установки С-300 и С-400, как детонирует вражеский боекомплект, но не менее важным и даже, пожалуй, самым главным является уничтожением именно радарных систем.

Согласно верифицированным данным, за четыре года полномасштабной войны было уничтожено/повреждено/затрофеено более 120 российских РЛС и радаров. Украина сконцентрировала внимание на уничтожении российских радиолокационных станций в максимально замкнутом, позиционном районе – временно оккупированном полуострове Крым.

На сегодняшний день именно Крым превратился в ловушку для российской ПВО, где на нее устроили форменную охоту на предельно неудобном для осуществления обороны клочке суши. Еженедельно ГУР МО Украины, СБУ и др. отчитываются об успешных поражениях на полуострове таких комплексов, как РЛС "Подлет", РЛС "Ниобий-СВ", РЛС "Каста 2Е2", РЛС "Имбирь", РЛС "Небо-СВ"/"Небо-М", РЛС 59Н6-Е "Противник-ГЭ" и многих других.

Стоит отметить, что даже не уничтожение, а лишь повреждение таких РЛС, особенно их антенн и радаров, выводят весь комплекс из работоспособного состояния. Такую РЛС необходимо срочно заменять другой, иначе система противовоздушной обороны становится слепой и неспособна эффективно выполнять свои функции.

Например, уничтожен/поврежден 96Л6Е, радар целеуказания (всевысотный обнаружитель) – и все, дивизион и даже полк С-300/С-400 глух и слеп. "Не имеющие аналогов в мире" ЗРС С-400 "Триумф" превращаются в груду ненужного металлолома. Нужно срочно тянуть новую РЛС. А где ее взять, эту "новую", если за год производят считанные единицы? Не ждать же когда завод выпустит новую готовую продукцию, а потому снимают с уже имеющихся, развернутых дивизионов/полков С-300/С-400 в тыловой зоне РФ.

И такой принцип работает по кругу уже не первую неделю, месяц, год, превращая Крым для российской ПВО в мясорубку, а для украинских силовых структур – в настоящий тир по отстрелу вражескихх систем ПВО.

Но охота на российскую ПВО ведется не только в оккупированном Крыму, а по всей зоне боевых действий – в том числе и непосредственно на территории РФ.

Например, в ночь на 1 марта 2026 года украинские дроны атаковали позиции ЗРС С-400 в районе деревни Осиновая Гора Тульской области, в ходе чего была серьезно повреждена РЛС 92Н6А.

А в ночь на 7 февраля наши ударные дроны поразили РЛС 96Л6 в районе деревни Трыковка Брянской области.

А 14 декабря 2025 года и вовсе был осуществлен налет по колонне ЗРС С-400 в районе деревни Раевка Белгородской области, в результате чего были уничтожены и повреждены ПУ С-400 5П85СМ2-01 и заряжающая машина с боекомплектом ракет 48Н6ДМ.

По сути, российская ПВО по состоянию на начало 2026 года доведена до такого состояния, что не только неспособно защитить воздушное пространство России, но и саму себя. Тот самый случай, когда охотник превратился в добычу.

Демилитаризация и денацификация армии России идут строго по плану.