Силы обороны поразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму
Украинская армия в ночь на 15 марта поразила на территории временно оккупированного Крымского полуострова российский тяжелый зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Также были поражены два российских радара.
Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Также подтвержден вывод из строя радарной системы "Валдай", которая была атакована пять дней назад.
Что известно
Согласно заявлению Генштаба, российский ЗРК базировался в районе поселка Дальнего. В результате операции была уничтожена пусковая установка.
"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе уточнили, что также 10 марта в результате поражения значительно повреждена радарная станция "Валдай" возле поселка Приморское в районе Феодосии.
Заметим, что ночью 15 марта на полуострове прогремели взрывы. Военные цели врага на полуострове были атакованы украинскими дронами, в результате атакизагорелись российские радары на горе Ай-Петри.
