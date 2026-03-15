Силы обороны поразили РЛС 'Противник', РЛС 'Пароль' и пусковую установку ЗРК С-400 'Триумф' в оккупированном Крыму

Украинская армия в ночь на 15 марта поразила на территории временно оккупированного Крымского полуострова российский тяжелый зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Также были поражены два российских радара.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Также подтвержден вывод из строя радарной системы "Валдай", которая была атакована пять дней назад.

Согласно заявлению Генштаба, российский ЗРК базировался в районе поселка Дальнего. В результате операции была уничтожена пусковая установка.

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе уточнили, что также 10 марта в результате поражения значительно повреждена радарная станция "Валдай" возле поселка Приморское в районе Феодосии.

Заметим, что ночью 15 марта на полуострове прогремели взрывы. Военные цели врага на полуострове были атакованы украинскими дронами, в результате атакизагорелись российские радары на горе Ай-Петри.

